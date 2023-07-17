Врачи в Долгопрудном спасли пенсионерку с кровоточащим раком кишечника

Специалисты Долгопрудненской больницы спасли пенсионерку с онкологией, которая была выявлена в стационаре. Об этом рассказали в Минздраве Подмосковья.

В учреждение обратилась жительница в возрасте 87 лет. Женщина хотела обследоваться по направлению гематолога – на протяжении года гемоглобин в крови пациентки снижался, несмотря на прием медикаментов.

Пенсионерку обследовали, в том числе провели КТ, ЭКГ, УЗИ, гастро- и колоноскопию. Обследование выявило распадающийся и кровоточащий рак ободочной кишки, и женщине предложили операцию.

В ходе операции у пациентки удалили пораженные опухолью части кишечника. Здоровые части были соединены, что обеспечило нормальное функционирование нижних отделов пищеварительной системы.

На вторые сутки после операции у пенсионерки восстановилось нормальное пищеварение, улучшилось самочувствие. Уровень гемоглобина в крови сейчас растет, и слабость постепенно уходит. Через две недели после госпитализации пациентку выписали на амбулаторное наблюдение.