Врачи в Долгопрудном спасли студента с огромной опухолью забрюшинного пространства

В Долгопрудненскую больницу с подозрениями на кишечную инфекцию поступил 21-летний студент одного из вузов, он жаловался на боли в животе, повышенную температуру тела и жидкий стул. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Врачи провели обследование и выявили у него огромное образование в забрюшинном пространстве и наличие там пузырьков газа, которые указывали на инфекционный процесс. Проблема беспокоила молодого человека на протяжении месяца. Специалисты приняли решение проводить экстренную операцию.

«Опухоль исходила из забрюшинного пространства и врастала в тонкий кишечник, из-за чего его содержимое проникало в само образование. Ситуацию осложняла локализация опухоли, она находилась в труднодоступном для удаления месте — между аортой и нижней полой веной. Под общим наркозом мы удалили 15-сантиметровое образование вместе с участком кишки», — рассказал заведующий хирургического отделения Сергей Лисин.

По его словам, в ходе хирургического вмешательства пациент потерял около 2,5 литра крови, поэтому после операции ему сделали переливание крови. Врачи также провели гистологическое исследование. Оно показало, что опухоль представляла собой злокачественную форму тератомы — врожденной патологии, возникающей во время эмбрионального развития. Сейчас молодого человека уже выписали, он будет наблюдаться у врача-онколога по месту жительства.

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