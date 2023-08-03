Врачи в Егорьевске спасли от остановки сердца 95-летнюю пациентку с очень низким пульсом

В Региональный сосудистый центр Егорьевской больницы поступила 95-летняя женщина, пульс которой упал до 30 ударов в минуту, сообщили в областном Минздраве. Это могло грозить остановкой сердца.

По данным ведомства, причиной стало то, что у пациентки вышел из строя электрокардиостимулятор, отслеживающий частоту сердечных и при необходимости увеличивающий ее.

«Наша пациентка последние несколько лет не проходила плановые осмотры и аппарат внезапно перестал работать. Под местной анестезией мы провели эндоваскулярную операцию. Через небольшой разрез в области ключицы и прокол подключичной вены мы произвели замену блока кардиостимулятора», — рассказал руководитель сосудистого центра Фуркат Гафуров.

Он отметил, что профессионализм врачей и наличие в медучреждении современного оборудования позволили провести успешное хирургическое вмешательство, которое заняло полчаса. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, ее выписали под наблюдение врача-кардиолога.