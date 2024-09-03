Врачи в Электростали прооперировали пациентку с «ягодками» в животе

В гинекологическое отделение Электростальской больницы поступила 43-летняя женщина, которая жаловалась на боли в животе и обильные кровотечения, врачи выявили у нее миому матки с двумя 10-сантиметровыми узлами. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Прооперировали пациентку. <…> Перед операцией женщина попросила сделать фото новообразований, а при выписке, увидев их, удивилась: «А что это за ягодки в моем животике?», — рассказал врач-акушер-гинеколог, заведующий гинекологическим отделением Игорь Ликий.

По его словам, в ходе операции врачи также удалили женщине матку, потому что она была необратимо изменена, однако, яичники были сохранены для нормальной работы гормональной системы. Врач добавил, что пациентка могла избежать оперативного вмешательства, если бы регулярно посещала гинеколога.

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