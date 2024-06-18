Врачи в Электростали спасли подростка с огромной кистой

В гинекологическое отделение Электростальской больницы поступила 12-летняя девочка, которая жаловалась на сильные боли в животе, тошноту, общую слабость и повышенную температуру. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Врачи провели обследование и нашли у нее гигантскую кисту яичника, которая заполняла малый таз и брюшную полость и подкручивалось вокруг своей оси.

«Мы экстренно провели лапароскопическую операцию и удалили 20-сантиметровую кисту через три маленьких прокола на животе. Киста оказалась доброкачественной тератомой — эмбрионально-клеточной опухолью, внутри которой находились волосы, зубы и элементы костей», — сообщил врач акушер-гинеколог, заведующий гинекологическим отделением больницы Игорь Ликий.

Он уточнил, что операция прошла успешна, подростку сохранили репродуктивную функцию. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, ее уже выписали домой.

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