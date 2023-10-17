Врачи в Хабаровском крае удалили женщине огромную миому матки

Как пишет агентство «РИА Новости» , операция прошла успешно и без каких-либо осложнений. Здоровью пациентки, проходящей восстановление, на данный момент ничего не угрожает.

Согласно информации, которую на своей странице в социальных сетях опубликовал региональный Минздрав, операцию по удалению миомы матки женщина ждала давно. Однако, показатели гемоглобина из-за опухоли и сопутствующего ей кровотечения не позволяли провести оперативное вмешательство.

Но 45-летняя пациентка все же смогла дождаться подходящего момента, находясь при этом под присмотром медработника. В итоге врачи гинекологического отделения Краевой больницы имени Сергеева удалили жительнице Бикинского района «гигантскую миому матки».