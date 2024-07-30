Врачи в Истре сохранили зрение пациенту с проволокой в глазу

В офтальмологическое отделение Истринской больницы поступил 38-летний мужчина, у которого была сильная боль в глазу, слезотечение и потеря зрения из-за проволоки в передней камере правого глаза, травму он получил во время установки пластиковых окон. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.