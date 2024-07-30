Врачи в Истре сохранили зрение пациенту с проволокой в глазу
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
В офтальмологическое отделение Истринской больницы поступил 38-летний мужчина, у которого была сильная боль в глазу, слезотечение и потеря зрения из-за проволоки в передней камере правого глаза, травму он получил во время установки пластиковых окон. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Медицинские специалисты приняли решение провести операцию, чтобы сохранить пациенту зрение.
«Мы извлекли металлическую проволоку, всю структуру переднего отрезка глаза и тургор восстановили полностью, на роговицу наложили швы самой тонкой хирургической нитью. Далее пациенту назначили консервативное лечение», — рассказала заведующая офтальмологическим отделением Зарема Дреева.
Сейчас мужчину уже выписали, его самочувствие в норме. Врачам удалось полностью восстановить его зрение, поэтому он может вернуться к обычной жизни.
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