Врачи в Истре спасли мотоциклиста, которому в ДТП практически оторвало руку
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Специалисты Истринской больницы спасли мотоциклиста, которому в результате дорожной аварии практически оторвало руку. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
В учреждение поступил мужчина в возрасте 29 лет с частичной ампутацией верхней конечности — рука пациента держалась только на мягких тканях.
Врачи провели хирургическую обработку и зафиксировали конечность в правильном положении. После этого был выполнен остеосинтез аппаратом Илизарова.
Мужчина провел в больнице полтора месяца. На данный момент он выписан и проходит реабилитацию, чтобы восстановить функции травмированной конечности.