Врачи в Истре спасли мотоциклиста, которому в ДТП практически оторвало руку

Специалисты Истринской больницы спасли мотоциклиста, которому в результате дорожной аварии практически оторвало руку. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил мужчина в возрасте 29 лет с частичной ампутацией верхней конечности — рука пациента держалась только на мягких тканях.

Врачи провели хирургическую обработку и зафиксировали конечность в правильном положении. После этого был выполнен остеосинтез аппаратом Илизарова.

Мужчина провел в больнице полтора месяца. На данный момент он выписан и проходит реабилитацию, чтобы восстановить функции травмированной конечности.