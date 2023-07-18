Врачи в Кашире спасли пациентке руку, попавшую в зернодробильную машину

В Каширскую больницу поступила 25-летняя девушка, у которой была обширная рана в области бицепса после того, как ее одежду и руку затянуло в зернодробильную машину, сообщили в областном Минздраве.

В сообщении ведомства отметили, что движущийся механизм повредил мягкие ткани и мышцы плеча пациентки. Деталь от техники вошла практически до плечевой кости. Врачи решили экстренно проводить операцию, чтобы спасти руку.

«После хирургической обработки раны мы кропотливо выделили зажатые и поврежденные сосудисто-нервные пучки. Затем извлекли механизм, сшили мышцы и провели пластику дефекта кожи. Магистральные сосуды и нервы оказались не повреждены. Операция прошла успешно и заняла час», — рассказал заведующий травматологическим отделением Константин Смирнов.

Сейчас девушка чувствует себя хорошо, вскоре ее выпишут. Специалисты напоминают о важности соблюдения техники безопасности при работе с механическими станками и инструментами, чтобы не допустить подобных случаев.