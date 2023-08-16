Врачи в Кашире вытащили из живота юноши деталь триммера для покоса травы
Фото: [©Кирилл Шипицин/РИА Новости]
Врачи Каширской больницы спасли 19-летнего юношу, которому вонзилась в живот часть триммера для покоса травы. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства здравоохранения.
Молодой человек поступил к медикам с кровоточащей раной и торчащим металлическим обломком в животе. Выяснилось, что он косил на даче траву без спецодежды. Во время покоса от триммера отскочила деталь и поранила юношу.
Металлическое инородное тело прошло через несколько слоев кожи, рассказал заведующий хирургическим отделением Александр Страчук. Врачи удалили деталь триммера из живота пациента и наложили ему швы.
«Еще несколько миллиметров и могло произойти повреждение брюшины, которое грозило травмой внутренних органов», — сообщил Страчук.
Сейчас юноша чувствует себя хорошо, его выписали на амбулаторное лечение.
Фото: [пресс-служба министерства здравоохранения МО]
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