Губернатор Подмосковья: новая поликлиника повысила комфорт жителей микрорайона «Южный» в Домодедове

Новая поликлиника №2, которая появилась в микрорайоне «Южный» в Домодедове в декабре, позволит гражданам получать медицинские услуги в шаговой доступности. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как работает лечебное заведение.

«Тема здравоохранения всегда на острие, она очень актуальная. Наша задача — обеспечивать заметные трансформации в этой сфере — и в первичном звене, которое самое чувствительное, и в стационарах. Но ключевое — это врачи», — отметил губернатор, общаясь с медработниками.

Глава региона уточнил, что данную поликлинику возвели по госпрограмме модернизации первичного звена.

«А это значит — комфорт, удобство для пациентов, и самое главное — эффективность лечения. Для этого нужно и современное оборудование, и хорошие врачи. В новой поликлинике установили два рентгена, флюорограф, маммограф. Помимо участковых врачей-терапевтов и педиатров, здесь есть хирург, ЛОР, эндокринолог, гастроэнтеролог, онколог. Работа по подбору кадров продолжается», — добавил Воробьев.

В здании пять этажей, оно имеет отдельные входы для взрослых, детей и посетителей женской консультации. Новая поликлиника рассчитана на 400 посещений в смену.

«Это большая поликлиника, с женской консультацией, подстанцией скорой помощи. В целом она рассчитана на 45 тысяч жителей, — сказал главврач Домодедовской центральной городской больницы, в структуру которой входит поликлиника, Андрей Осипов.

В медучреждении работают кабинеты неотложной помощи, профилактического осмотра, функциональной диагностики, забора крови и не только. Помимо этого, здесь работает дневной стационар, в августе сюда планируют перевести дневной стационар из микрорайона Авиационный, а к осени — начнет работу аптечный пункт. С лета на территории поликлиники открылся пост скорой медицинской помощи, где работают пять бригад.

В рамках общения с губернатором Подмосковья молодой специалист Абдулла Рашидханов поделился, что приехал в регион, потому что здесь оказались самые лучшие условия работы. Пациенты в ходе разговора с Андреем Воробьевым отметили, что новая поликлиника позволяет им дойти до врача с детьми пешком и получить медуслуги рядом с домом.

Ранее Андрей Воробьев назвал востребованным благоустройство парков в регионе.