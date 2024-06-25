Врачи в Королеве спасли двухлетнего ребенка, проглотившего тринадцать магнитов

В приемное отделение Королевской больницы поступила двухлетняя девочка с болью в животе и рвотой, пациентка, как сообщила ее мать, проглотила магнитные шарики. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Врачи провели диагностику и обнаружили в кишечнике ребенка цепочку из 13 сцепленных между собой магнитов.

«В стационаре мы продолжили наблюдать за состоянием юной пациентки. Поскольку боли в животе сохранялись, было принято решение о проведении оперативного вмешательства с целью извлечения инородных тел, в данном случае применялся лапаротомический метод», — сказал и. о. заведующего отделением детской хирургии больницы Евгений Щербаков.

По его словам, врачи успешно извлекли магниты и провели ушивание перфорации кишечника, потому что шарики спровоцировали повреждение органа. Состояние девочки стабилизировалось, она находится под контролем специалистов.

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