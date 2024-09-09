Врачи в Королеве вытащили кусок стекла из бронхов пациента
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Специалисты Королевской больницы вытащили кусок стекла из бронхов пациента. О необычном случае рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
В учреждение поступил житель в возрасте 37 лет. Мужчина жаловался на чувство заложенности в грудной клетке и длительный кашель с кровью.
Медики госпитализировали жителя и обследовали его. Выяснилось, что в дыхательных путях пациента застрял осколок стекла. Инородное тело практически полностью перекрывало просвет бронха, а также царапало слизистую.
Осколок быстро извлекли эндоскопическим путем. После этого состояние пациента улучшилось, ему стало комфортнее дышать. На данный момент мужчина уже выписан и продолжает восстановление амбулаторно.