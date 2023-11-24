Врачи в Красногорске вытащили осколок из сердца участника СВО

«Айдын Чиргаланмай хотел спасти сослуживца, но в итоге снаряд упал прямо на них. Герой получил тяжелые ранения, практически не совместимые с жизнью, но смог добраться до зоны эвакуации. Когда он уже перенес четыре операции и оставалась одна самая ответственная – он принял одно из главных решений в жизни - жениться в стенах госпиталя Вишневского», – говорится в сообщении.