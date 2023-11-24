Врачи в Красногорске вытащили осколок из сердца участника СВО
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Красногорск]
Врачи в кардиохирургическом центре НМИЦ ВМТ им. А. А. Вишневского Минобороны России, который расположен в городском округе Красногорск, извлекли осколок из сердца раненого участника спецоперации. Об этом сообщили в соцсетях администрации округа со ссылкой на пресс-службу госпиталя.
«Айдын Чиргаланмай хотел спасти сослуживца, но в итоге снаряд упал прямо на них. Герой получил тяжелые ранения, практически не совместимые с жизнью, но смог добраться до зоны эвакуации. Когда он уже перенес четыре операции и оставалась одна самая ответственная – он принял одно из главных решений в жизни - жениться в стенах госпиталя Вишневского», – говорится в сообщении.
После свадебного торжества военного направили в операционную, где начальник центра кардиохирургии, заслуженный врач России, профессор Александр Николаевич Лищук вытащил осколок из его сердца. После проведения хирургического вмешательства военному стало лучше, он уже готовится к выписке.