Врачи в Люберцах помогли двум детям, которых укусили змеи

Специалисты детского хирургического отделения МОЦОМД оказали помощь двум детям, которые были укушены змеями. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступили мальчик в возрасте десяти лет и девочка в возрасте одиннадцати лет. Мальчика змея укусила, когда он гулял в поле и случайно наступил на нее. Девочка решила сфотографироваться со змеей.

Детей госпитализировали и назначили им необходимое лечение. К счастью, в обоих случаях змеи не были ядовитыми. Спустя непродолжительное время детей выписали.

Врачи призвали жителей быть осторожными во время прогулок по лесу или в поле. Следует внимательно смотреть под ноги. В случае обнаружения змеи не стоит к ней приближаться. Если змея все-таки укусила, следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.