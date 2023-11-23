Врачи в Люберцах смогли родоразрешить женщину после массивной кровопотери при родах

В Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступила 26-летняя женщина на 41-й неделе беременности, сообщили в областном Минздраве. Она планировала родить естественным путем, однако, в ходе обследования у ребенка была выявлена гипоксия – недостаток кислорода, в связи с чем ей провели операцию кесарево сечение.

Женщина родила здоровую дочь, но после хирургического вмешательства у пациентки произошло массивное кровотечение, вызванное атонией матки.

«Это редкая патология, при которой матка перестает сокращаться, что приводит к сильнейшему кровотечению и возможному летальному исходу. Мы провели переливание крови и наложили гемостатический шов на матку. Он позволяет ей сокращаться за счет особенности наложения», - рассказал врач акушер-гинеколог Марат Юсупов.

В общей сложности кровопотеря составила 1,1 литра. По его словам, репродуктивную функцию пациентки сохранили. Сейчас женщина и ее ребенок чувствуют себя хорошо, их уже уже выписали.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в поликлиники Московской области поступили свыше двадцати автомобилей неотложной помощи.