Врачи в Лобне имплантировали сухожилие пациенту с травмой колена
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Специалисты Лобненской больницы имплантировали сухожилие в колено пациента с разрывом крестообразной связки. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
В учреждение обратился житель в возрасте 25 лет, который получил травму во время игры в футбол. Пациент жаловался на боль и нестабильность в коленном суставе, а также не мог согнуть или разогнуть ногу.
Врачи обследовали мужчину и диагностировали разрыв передней крестообразной связки. После этого пациента направили на операцию. В ее рамках медики заменили порванную связку фрагментом сухожилия из голени мужчины.
Операция длилась более полутора часов и прошла успешно. В результате функции колена были восстановлены. На данный момент пациент выписан на амбулаторное лечение и проходит реабилитацию.