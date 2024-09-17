Врачи в Лобне имплантировали сухожилие пациенту с травмой колена

Специалисты Лобненской больницы имплантировали сухожилие в колено пациента с разрывом крестообразной связки. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение обратился житель в возрасте 25 лет, который получил травму во время игры в футбол. Пациент жаловался на боль и нестабильность в коленном суставе, а также не мог согнуть или разогнуть ногу.

Врачи обследовали мужчину и диагностировали разрыв передней крестообразной связки. После этого пациента направили на операцию. В ее рамках медики заменили порванную связку фрагментом сухожилия из голени мужчины.

Операция длилась более полутора часов и прошла успешно. В результате функции колена были восстановлены. На данный момент пациент выписан на амбулаторное лечение и проходит реабилитацию.