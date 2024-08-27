Врачи в Лобне спасли женщину с критически высоким уровнем сахара в крови

Специалисты Лобненской больницы спасли женщину с критически завышенным уровнем сахара в крови. Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, превышение было выявлено в ходе диспансеризации.

Так, медики проводили осмотр жителей в рамках выездной диспансеризации. На прием пришла жительница микрорайона Восточный 1940 года рождения. Оказалось, что женщина на протяжении длительного времени не посещала поликлинику.

В ходе обследования у пациентки проверили уровень глюкозы в крови. Он составил 29 ммоль/л, что является критически высоким показателем. Женщину экстренно госпитализировали — сначала в стационар, а затем в отделение терапии Лобненской больницы.

В больнице врачи провели пациентке сахароснижающую терапию и нормализовали ее состояние. На данный момент женщина выписана с положительной динамикой.