Врачи в Лобне удалили пациентке опухоль с тремя литрами жидкости

«В данной ситуации лечение могло быть только хирургическим. Операция длилась около часа. Мы удалили опухоль диаметром 40 сантиметров с тремя литрами жидкости. Гистологическое исследование показало, что новообразование имело потенциал злокачественного перерождения. Перед нами стояла задача убрать новообразование и сохранить для женщины возможность будущего материнства. Это нам удалось», — рассказала заведующая гинекологическим отделением Тамара Джалавян.