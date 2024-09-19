Врачи в Лобне удалили пациентке опухоль с тремя литрами жидкости
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В Лобненскую больницу поступила 27-летняя женщина, которая жаловалась на значительное увеличение живота при отсутствии беременности, врачи выявили у нее гигантскую опухоль одного из яичников. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В данной ситуации лечение могло быть только хирургическим. Операция длилась около часа. Мы удалили опухоль диаметром 40 сантиметров с тремя литрами жидкости. Гистологическое исследование показало, что новообразование имело потенциал злокачественного перерождения. Перед нами стояла задача убрать новообразование и сохранить для женщины возможность будущего материнства. Это нам удалось», — рассказала заведующая гинекологическим отделением Тамара Джалавян.
Пациентку уже выписали, она будет продолжать лечение в амбулаторных условиях. Врачи призвали местных жительниц вовремя посещать гинеколога, чтобы предупредить образование кисты, а также для профилактики онкологических заболеваний.
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