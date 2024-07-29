Врачи в Луховицах извлекли из подмышки мужчины 60-сантиметровый металлический прут

В приемное отделение Луховицкой больницы поступил 57-летний мужчина, подмышку которого пронзил железный прут длиной около 60 сантиметров и диаметром 10 миллиметров, травму он получил при падении на стройматериалы. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Врачи провели обследование и выяснили, что жизненно важные органы, крупные кровеносные сосуды не были задеты. По их словам, кусок арматуры прошел через подмышечную область между первым ребром и ключицей до задней поверхности шеи.

«Во время операции мы удалили инородное тело под наркозом, провели хирургическую обработку раны, дренировали раневой канал. Чтобы предотвратить инфекцию, пациенту провели противовоспалительную и антибактериальную терапии», — рассказал заведующий хирургическим отделением больницы Илья Луньков.

Сейчас мужчину уже выписали на амбулаторное лечение, дренаж был удален. Самочувствие пациента в норме.

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