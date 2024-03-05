Врачи в Московском областном перинатальном центре помогли женщине стать мамой в восьмой раз
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Сотрудники Московского областного перинатального центра помогли женщине стать мамой в восьмой раз, она родила мальчика. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Особенно приятно, что пациентка выбирает для родов наш перинатальный центр уже в третий раз. <…> Сейчас мама и новорожденный чувствуют себя хорошо и уже выписаны», — рассказала акушер-гинеколог родового отделения МОПЦ Лариса Иванчук.
В ведомстве напомнили, что жительницы Подмосковья могут узнать о системе родовспоможения в регионе на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.