Врачи в Московском областном перинатальном центре помогли женщине стать мамой в восьмой раз

«Особенно приятно, что пациентка выбирает для родов наш перинатальный центр уже в третий раз. <…> Сейчас мама и новорожденный чувствуют себя хорошо и уже выписаны», — рассказала акушер-гинеколог родового отделения МОПЦ Лариса Иванчук.