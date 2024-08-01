Врачи в Мытищах спасли пациентку с травмой грудного импланта

В Мытищинскую больницу поступила 33-летняя женщина, у которой было болезненное увеличение молочной железы, врачи выявили у нее кровотечение в капсулу установленного ранее импланта из поврежденного сосуда, начавшееся из-за неудачного резкого движения рукой. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.