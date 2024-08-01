Врачи в Мытищах спасли пациентку с травмой грудного импланта
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В Мытищинскую больницу поступила 33-летняя женщина, у которой было болезненное увеличение молочной железы, врачи выявили у нее кровотечение в капсулу установленного ранее импланта из поврежденного сосуда, начавшееся из-за неудачного резкого движения рукой. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В ведомстве уточнили, что женщина потеряла более полулитра крови, поэтому врачи приняли экстренное решение о проведении операции.
«Опыт проведения таких операций есть: мы достали имплантат по старому рубцу, выявили кровоточащие сосуды, остановили кровотечение методом прошивания, поскольку сосуд был крупный. Санировали полость и сам имплант, затем аккуратно поставили его на место», — рассказал заведующий хирургическим отделением Мытищинской больницы Игорь Модин.
Операция прошла без осложнений, сейчас самочувствие пациентки в норме.
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