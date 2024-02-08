Врачи в Одинцово спасли мужчину, у которого остановилось сердце

Специалисты Одинцовской бригады скорой медпомощи спасли мужчину в возрасте 42 лет в состоянии клинической смерти. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Врачи приехали на вызов к жителю, который страдал от сильной жгучей боли в груди и затрудненного дыхания. Мужчине сделали ЭКГ и выявили инфаркт миокарда. После этого у пациента остановилось сердце, врачи зафиксировали клиническую смерть.

Медики сразу же приступили к сердечно-легочной реанимации и дефибрилляции. В результате сердечный ритм был восстановлен. При эвакуации мужчине также провели тромболизис. Это помогло вернуть пациента в сознание.

В региональном сосудистом центре мужчину экстренно прооперировали, восстановив проходимость коронарных артерий. Сейчас мужчина уже выписан.