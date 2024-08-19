Врачи в Орехово-Зуево спасли мужчину, потерявшего полтора литра крови из-за язвы желудка

Специалисты Орехово-Зуевской больницы спасли мужчину, весившего 220 килограммов, который потерял полтора литра крови из-за язвы желудка. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил житель в возрасте 36 лет. Пациент жаловался на очень сильную боль в животе, слабость и рвоту кровью. В ходе обследования у мужчины обнаружили кровоточащую язву желудка в запущенном состоянии. Из-за нее пациент потерял полтора литра крови.

Сначала врачи временно остановили кровотечение, используя препараты, вызывающие спазм поврежденного сосуда. Таким образом, состояние пациента удалось стабилизировать. После этого его прооперировали. Медики нашли поврежденный сосуд и закупорили его. В результате кровотечение полностью остановилось. Затем была восполнена кровопотеря, и состояние мужчины стабилизировалось.

Сейчас житель чувствует себя хорошо, его уже выписали на амбулаторное лечение.