Врачи в Орехово-Зуевском округе рассказали о состоянии мальчика, которого укусила змея

Трехлетний ребенок, которого в деревне Демихово укусила гадюка, продолжает проходить лечение, сообщает интернет-издание «Орехово-Зуевская правда» со ссылкой на областную больницу. После укуса мальчика госпитализировали в медучреждение, где ввели противогадючную сыворотку.