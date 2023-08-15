Врачи в Орехово-Зуевском округе рассказали о состоянии мальчика, которого укусила змея
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Трехлетний ребенок, которого в деревне Демихово укусила гадюка, продолжает проходить лечение, сообщает интернет-издание «Орехово-Зуевская правда» со ссылкой на областную больницу. После укуса мальчика госпитализировали в медучреждение, где ввели противогадючную сыворотку.
«Состояние ребенка стабильное, лечение продолжается», — рассказали в Орехово-Зуевской областной больнице.
Председатель областного Комлесхоза Олег Баженов отметил, что в Подмосковье зафиксировали несколько случаев укусов жителей гадюками в связи с приближающейся осенней миграцией змей.
«В этот период пресмыкающиеся ползут с полей в леса и начинают искать места для зимовки: норы грызунов, старые большие пни и валежные деревья», — пояснил Баженов.