Врачи в панике: что принесет магнитная буря 13 марта простым людям

Ожидается, что буря достигнет уровня G1, который классифицируется как слабый. Тем не менее, даже такие колебания магнитосферы способны оказывать воздействие на людей, чувствительных к изменениям погоды. Кроме того, в этот период возможны незначительные перебои в функционировании спутниковых систем связи и навигационного оборудования.

В настоящее время продолжается 25-й цикл солнечной активности, протяженностью около 11 лет. Как отмечают ученые, пик этого цикла пришелся на прошлый год, и с тех пор активность светила постепенно идет на спад. Однако специалисты подчеркивают, что даже на фоне снижения активности и временного исчезновения пятен на Солнце вероятность возникновения геомагнитных бурь полностью не исключается.