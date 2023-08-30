Врачи в Подмосковье извлекли из носа мужчины пулю, отскочившую от дороги во время прогулки по обочине
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
В Московскую областную больницу имени профессора Розанова В.Н. поступил 30-летний мужчина, который жаловался на боль и отек в области глаза. Врачи выявили у него металлическое инородное тело в области спинки носа, которое предположительно отскочило ему в глаз во время прогулки у дороги. Об этом сообщили в областном Минздраве.
«При осмотре — рваная рана левого ската носа около 5 мм. При пальпации в проекции нижних отделов раны определялся округлый неподвижный предмет. После обезболивания выполнена ревизия раны, при помощи зажима извлечена пуля от пневматического пистолета», — сказал заведующий лор-отделением Богдан Юрьевич Кулешов.
После операции пациента выписали домой без госпитализации.
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