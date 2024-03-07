Врачи в Подмосковье помогли подростку побороть анорексию

В Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) обратились родители 11-летней девочки, которая начала сильно терять вес и испытывала трудности с питанием. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В ведомстве уточнили, что пациентка была недовольна своим весом и похудела с 40 до 27 килограммов при росте 157 сантиметров. У девочки также были проблемы с кожей, нарушение походки, боли в ногах, гастроэнтерологические патологии, нарушения в работе сердечно-сосудистой и периферической нервной систем. Врачи госпитализировали пациентку и провели ей необходимую терапию, а также нутритивную поддержку питания.

«Конечно, госпитализация нашей пациентки не протекала легко, ей было страшно, она отказывалась от еды, через некоторое время отмечалась депрессивная симптоматика. <…> В результате у пациентки стабилизировался эмоциональный фон, а к моменту выписки девочка весила уже почти 40 килограммов, — рассказал врач-психиатр Рустам Бексултанов.

Сейчас пациентку уже выписали в хорошем состоянии, однако, ей еще предстоит пройти курс лечения у психотерапевта и реабилитацию.

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