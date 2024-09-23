Врачи в Подмосковье помогли женщине родить двойню с переплетением пуповин

Специалисты МОЦОМД помогли родить пациентке, беременной двойней с переплетением пуповин. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила жительница с монохориальной моноамниотической двойней: у детей были общие плацента и амниотический пузырь. Из-за этого их пуповины переплелись.

При таком диагнозе пациентку необходимо было прооперировать — обычно досрочное оперативное родоразрешение требуется на сроке не позднее 34 недель.

В результате родились две девочки весом 1950 и 1910 граммов. Детей сразу же перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии. Сейчас женщина и обе девочки проходят второй этап выхаживания.