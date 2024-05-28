Врачи в Подмосковье прооперировали ребенка с удвоенным пальцем

В Московской областной детской травматолого-ортопедической больнице (МОДКТОБ) провели операцию годовалому ребенку, у которого ранее диагностировали полидактилию — врожденный порок развития, характеризующийся увеличением количества пальцев на руках или ногах. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В конкретном случае нами была проведена операция по Bilhault-Cloquet, суть которой состоит в том, что проводится резекция встречных поверхностей фаланг гипоплазированных удвоенных пальцев и формирование единого пальца из двух получившихся «половинок», — сказал главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

По его словам, через некоторое время функциональность пальца вернется. Операция позволила создать анатомически верное строение первого пальца кисти, а также предупредить развитие комплексов у ребенка в старшем возрасте. Сейчас он чувствует себя хорошо, его уже выписали.

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