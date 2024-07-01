Врачи в Подмосковье спасли 83-летнего мужчину с болезнью сосудов сердца

В одну из больниц Подмосковья обратился 83-летний мужчина, который жаловался на боли за грудиной, врачи выявили у него множественное поражение сосудов сердца. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

После обследования в медучреждении пациента направили в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского в отделение кардиохирургии. По словам специалистов, без своевременного вмешательства кардиохирургов данное заболевание могло спровоцировать обширный инфаркт, который пациент мог не перенести.

«Одномоментная открытая операция на сердце была сопряжена с высоким риском для жизни пациента в таком почтенном возрасте, поэтому была выработана тактика поэтапного лечения. Вначале мы провели малоинвазивную операцию на сердце — с помощью мини-доступа провели шунтирование одной артерии для восстановления кровотока», — рассказал заведующий отделением кардиохирургии МОНИКИ Дмитрий Зыбин.

По его словам, такая операция позволяет пациентам быстро восстановиться, потому что она малотравматична. После этого врачи приступили к стентированию второй артерии. Специалисты расширили ее с помощью специальной конструкции для восстановления кровотока. Теперь мужчина чувствует себя хорошо, его уже выписали.

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