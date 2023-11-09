Врачи в Подмосковье спасли младенца с истощением из-за редкой патологии желудка

Специалисты Московского областного центра охраны материнства и детства спасли ребенка в возрасте трех недель с редкой патологией желудка, сообщили в Минздраве Подмосковья.

В учреждение обратилась жительница другого региона. Женщина рассказала, что ее ребенок теряет вес и постоянно срыгивает. В ходе обследования у пациента обнаружили мембрану пилорического отдела желудка, которая мешала нормальному прохождению пищи из желудка по пищеварительному тракту.

По словам врачей, в результате ребенок не получал необходимые питательные вещества и был истощен. Кроме того, при каждом эпизоде срыгивания пациент мог вдохнуть срыгиваемые массы, что привело бы к дополнительным проблемам со здоровьем.

Врачи прооперировали младенца лапароскопическим путем. В ходе операции мембрана желудка сокращалась, и врачам было сложно ее определить. Но в результате операция прошла успешно. Сейчас ребенок хорошо себя чувствует и набирает вес.