Врачи в Подмосковье спасли ребенка, который родился с кишечником наружу

Специалисты МОЦОМД спасли ребенка, который родился с кишечником наружу. О необычном случае в практике врачей рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В отделение хирургии новорожденных поступил мальчик из перинатального центра Коломны. Ребенок родился с редким пороком развития «гастрошизис». При этой аномалии часть кишечника выпячивается наружу через отверстие в животе.

Порок врожденный. Особую опасность представляет то, что при такой аномалии внутренние органы контактируют с окружающей средой, которая нестерильна. Это может привести к нарушению кровоснабжения участка кишечника и некрозу.

У поступившего пациента были выявлены и другие врожденные аномалии развития ЖКТ. Поэтому врачи решили прооперировать малыша в два этапа. Сначала специалисты вернули кишечник в брюшную полость и создали необходимые условия для его работы. После этого было сформировано нормальное положение всех отделов кишечника.

После операций ребенка ждал курс реабилитации. После его завершения мальчика выписали домой. В дальнейшем за его здоровьем будут следить врачи поликлиники по месту жительства и кабинета катамнеза МОЦОМД.