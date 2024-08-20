Врачи в Подмосковье спасли ребенка с аутоиммунным энцефалитом

В учреждение на скорой была доставлена девочка в возрасте шести лет, которую после вирусной инфекции полностью парализовало: ребенок не мог двигаться и говорить.

Предварительным диагнозом у пациентки был энцефалит. Врачи провели дообследование и начали иммуносупрессивную терапию иммуноглобулином и гормональными препаратами. В результате подтвердился диагноз аутоиммунный энцефалит. Это крайне опасное заболевание, при отсутствии лечения которого пациент может стать инвалидом или даже умереть: в организме образуется огромное количество антител, которые разрушают ткани головного мозга.

Благодаря тому, что врачи своевременно начали лечение, девочка уже начала ходить в ходунках, говорить и есть. После выписки ей нужно будет раз в месяц проходить реабилитацию в институте.