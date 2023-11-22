Врачи в Подольске спасли мужчину с редкой опухолью спинного мозга

Специалисты нейрохирургического отделения Подольской больницы спасли мужчину с редкой опухолью спинного мозга. Об этом сообщили в Минздраве Подмосковья.

В учреждение поступил житель в возрасте 45 лет. Мужчина жаловался на боли в шее, неловкость в движениях рук и периодическое недержание мочи. Пациента обследовали и выявили опухоль спинного мозга.

Операция по удалению новообразования заняла четыре часа. Врачи использовали методику нейрофизиологического мониторинга, в режиме реального времени оценивая функциональную целостность нервных проводников.

«Хирургическое лечение данной патологии существенно осложнено высоким риском двигательных и чувствительных нарушений, а также нейрогенной дисфункцией тазовых органов», - отметил завотделением Михаил Землянский.

Операция прошла успешно. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и проходит восстановительное лечение. Скоро его выпишут.