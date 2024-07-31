Врачи в Подольске спасли пенсионера с тяжелым инсультом

Специалисты Подольской ОКБ спасли пожилого мужчину с тяжелым инсультом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили жителя в возрасте 71 года, который не мог говорить и двигать правой стороной тела. Пациент находился в состоянии оглушения.

Мужчину экстренно обследовали и выявили окклюзии обеих сонных артерий — это говорило о практически полном прекращении кровоснабжения мозга. Пациента незамедлительно направили на операцию, в ходе которой медики удалили 8-сантиметровый тромб и стентировали левую сонную артерию.

В результате кровоток в головном мозге восстановился. Пациент провел в стационаре десять дней. Сейчас он чувствует себя хорошо и уже был выписан. Теперь его ждет реабилитация.