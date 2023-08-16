Врачи в Пушкино провели операцию женщине с опасным заболеванием кишечника

В Московскую областную больницу имени профессора Розанова В.Н. поступила 57-летняя пациентка, которая жаловалась на боль в нижней части живота, повышенную температуру и запор. Врачи выявили у пациентки острый дивертикулит — грыжеподобные выпячивания стенки кишки, где формируется воспаление, сообщили в областном Минздраве.

В ведомстве уточнили, что данный недуг может стать причиной перфорации кишки и перитонита, а также грозит летальным исходом. Врачи провели комплексную терапию и выписали пациентку в удовлетворительном состоянии, но после этого у женщины были рецидивы заболевания, сообщил заведующий первым хирургическим отделением Артем Косов. Поэтому было решено провести операцию.

«Была проведена лапароскопическая операция — удален измененный участок толстой кишки и восстановлена целостность кишечника циркулярным сшивающим аппаратом. Данная операция выполнена через четыре маленьких прокола, для извлечения удаленного участка кишки — шестисантиметровый разрез в левой подвздошной области с косметическим швом», — уточнил Косов.

Сейчас женщину выписали на амбулаторное лечение. Врачи отметили, что дивертикулы чаще всего возникают из-за генетической предрасположенности. Главным фактором риска они назвали дефицит клетчатки в рационе и обилие рафинированной пищи.