Врачи в Пушкино спасли двух девочек с перитонитом

Специалисты Московской областной больницы имени профессора Розанова В. Н. спасли двух девочек с перитонитом. Об этом сообщили в Минздраве Подмосковья.

В отделение детской хирургии практически в одно время поступили две девочки в возрасте трех и шести лет. У одной из них была рвота, жидкий стул, температура и боли в животе. У второй – боли в животе.

Обследование выявило у детей перитонит. Выяснилось, что у 3-летней пациентки на фоне кишечной инфекции развился острый аппендицит, который впоследствии перетек в перитонит. У девочки постарше на фоне воспаления на стенках кишки появился налет фибрина. Он мог вызвать спайки, что грозило кишечной непроходимостью.

Врачи приняли решение экстренно прооперировать младшую девочку. Операцию провели открытым способом, так как аппендикс уже был окружен гноем и был спаян с брюшиной. Затем прооперировали девочку постарше. В ее случае можно было провести лапароскопическую операцию.

Сейчас пациентки чувствуют себя хорошо. Они прошли курс антибиотиков, противовоспалительной и дезинтоксикационной терапии и были выписаны на амбулаторное лечение.