Врачи в Пушкино удалили пациенту 2-сантиметровую опухоль на губе

Специалисты Пушкинской клинической больницы им. проф. Розанова В. Н. удалили пенсионеру двухсантиметровую опухоль на губе. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение обратился житель в возрасте 76 лет. Мужчина жаловался на новообразование на губе. Оно болело, беспокоило сухостью и жжением и часто травмировалось при приеме пищи.

Врачи поставили диагноз веррукозная лейкоплакия и направили пациента на операцию. За полчаса под местной анестезией опухоль была удалена. Материал направили на исследование. По его результатам мужчине назначат лечение.

Лейкоплакия является предраковым заболеванием. Причиной его развития может быть хроническое воспаление слизистой оболочки. Провоцирующими факторами могут быть курение и постоянное травмирование участка.