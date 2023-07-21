Врачи в Сергиевом Посаде спасли пациента, который перенес клиническую смерть

Специалисты Сергиево-Посадской подстанции скорой помощи спасли пациента, у которого была зафиксирована клиническая смерть. Об этом рассказали в Минздраве Подмосковья.

Медики выехали на вызов к мужчине в возрасте 71 года, который задыхался. Пациенту был поставлен астматический статус – тяжелый приступ бронхиальной астмы.

Во время осмотра у мужчины остановилось сердце и дыхание, врачи зафиксировали клиническую смерть. На место была незамедлительно вызвана реанимационная бригада.

Через шесть минут после прибытия реанимационной бригады удалось восстановить сердечный ритм. После этого пациента подключили к аппарату ИВЛ и доставили в реанимационное отделение районной больницы. Сейчас он продолжает лечение.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил важность работы по привлечению врачей.