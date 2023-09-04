Врачи в Сергиевом Посаде удалили двухлитровую липому с бедра пациентки

В Сергиево-Посадскую больницу поступила 54-летняя женщина, которой ранее диагностировали липому (доброкачественную опухоль, состоящую из жировых клеток) в области бедра. Об этом сообщили в областном Минздраве.

В министерстве уточнили, что пациентка заметила небольшую шишку на бедре два года назад, но не обращалась к врачам до момента, пока она не увеличилась до таких размеров, что стала заметна сквозь одежду.

«Нам предстояло аккуратно извлечь липому, так чтобы не задеть и не повредить мышцы. К счастью, липома находилась в капсуле и мы удалили ее довольно быстро, несмотря на то, что она находилась глубоко между мышцами. Объем извлеченного образования, составил порядка двух литров», — рассказал врач-хирург хирургического отделения № 1 Леонид Репин.

Сейчас пациентку уже выписали на амбулаторное лечение. Врачи порекомендовали гражданам своевременно обращаться за медицинской помощью, потому что даже доброкачественные образования могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.