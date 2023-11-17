Врачи в Сергиевом Посаде удалили пенсионерке грыжу пищевода размером 10 на 10 сантиметров

Общество

Фото: [Министерство здравоохранения МО]

Специалисты хирургического отделения Сергиево-Посадской больницы удалили пожилой пациентке крупную грыжу пищеводного отверстия диафрагмы, сообщили в Минздраве Подмосковья.

В учреждение обратилась женщина в возрасте 86 лет, которая жаловалась на боли в животе, рвоту и тошноту. В ходе обследования медики обнаружили большую грыжу пищевода с признаками частичного ущемления части желудка.

Врачи провели лапароскопическую операцию, удалив грыжу и сформировав «манжету» для устранения изжоги и заброса желудочного содержимого в пищевод.

После операции пациентке провели противовоспалительную и инфузионно-спазмалитическую терапию. Сейчас она чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

В хирургическом отделении больницы используется специальный аппарат с ультразвуковым скальпелем. Он иссекает и «запаивает» ткани с минимальным термическим повреждением.

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