Врачи в Сергиевом Посаде удалили пенсионерке грыжу пищевода размером 10 на 10 сантиметров
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Специалисты хирургического отделения Сергиево-Посадской больницы удалили пожилой пациентке крупную грыжу пищеводного отверстия диафрагмы, сообщили в Минздраве Подмосковья.
В учреждение обратилась женщина в возрасте 86 лет, которая жаловалась на боли в животе, рвоту и тошноту. В ходе обследования медики обнаружили большую грыжу пищевода с признаками частичного ущемления части желудка.
Врачи провели лапароскопическую операцию, удалив грыжу и сформировав «манжету» для устранения изжоги и заброса желудочного содержимого в пищевод.
После операции пациентке провели противовоспалительную и инфузионно-спазмалитическую терапию. Сейчас она чувствует себя хорошо и готовится к выписке.
В хирургическом отделении больницы используется специальный аппарат с ультразвуковым скальпелем. Он иссекает и «запаивает» ткани с минимальным термическим повреждением.