Врачи в Сергиевом Посаде удалили пенсионерке грыжу пищевода размером 10 на 10 сантиметров

В учреждение обратилась женщина в возрасте 86 лет, которая жаловалась на боли в животе, рвоту и тошноту. В ходе обследования медики обнаружили большую грыжу пищевода с признаками частичного ущемления части желудка.

Врачи провели лапароскопическую операцию, удалив грыжу и сформировав «манжету» для устранения изжоги и заброса желудочного содержимого в пищевод.

После операции пациентке провели противовоспалительную и инфузионно-спазмалитическую терапию. Сейчас она чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

В хирургическом отделении больницы используется специальный аппарат с ультразвуковым скальпелем. Он иссекает и «запаивает» ткани с минимальным термическим повреждением.