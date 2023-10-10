Врачи в Солнечногорске спасли мужчину с разрывом аневризмы, потерявшего несколько литров крови

Специалисты Солнечногорской больницы спасли мужчину с разрывом аневризмы, который потерял несколько литров крови. Об этом сообщили в Минздраве Подмосковья.

В учреждение поступил житель в возрасте 68 лет, который жаловался на слабость и боли в области живота и поясницы. Медики провели КТ с контрастированием и УЗИ брюшной полости. В ходе обследования была обнаружена аневризма брюшного отдела аорты диаметром семь сантиметров.

Оказалось, что аневризма лопнула, и кровь начала поступать в забрюшинное пространство. В общей сложности пациент потерял несколько литров крови, ему грозил летальный исход.

Врачи экстренно провели операцию. Для этого из МОНИКИ был приглашен сосудистый хирург. Пациенту провели резекцию аневризмы с аорто-бедренным шунтированием. С помощью искусственного сосудистого протеза был восстановлен отток крови из артерии.

Операция длилась около трех часов и прошла успешно. Период восстановления протекал без осложнений. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, его уже выписали.