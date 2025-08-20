Врачи в Танзании обнаружили в груди у мужчины нож, который находился там восемь лет

В Танзании медики извлекли из груди мужчины нож, который находился там на протяжении восьми лет. Об этом сообщает издание People.

Пациент 44 лет обратился в медицинское учреждение с жалобой на выделение гноя из правого соска. В ходе обследования у него был обнаружен нож, который находился в теле после нападения.

Пациент сообщил, что восемь лет назад он стал участником серьёзного конфликта, в ходе которого получил многочисленные раны на лице, спине, груди и животе. Ему была оказана первичная медицинская помощь, но не было назначено рентгенологическое исследование.

По прошествии восьми лет мужчине наконец провели хирургическое вмешательство и успешно извлекли нож. Специалисты отметили, что пациент демонстрирует положительную динамику в процессе восстановления, однако сохраняется вероятность того, что нож может вызвать смертельный исход.