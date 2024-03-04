Врачи в Видном провели трехсотую операцию по врастанию плаценты в рубец на матке

В Видновском перинатальном центре провели 300-ю операцию по врастанию плаценты в рубец на матке, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В ведомстве уточнили, что данная патология может спровоцировать массивную кровопотерю и угрожать жизни матери и ребенка. Такую операцию в медучреждении проводят с ноября 2014 года.

«Недавно мы прооперировали пациентку на сроке 37 недель и 1 день. Это было ее четвертое кесарево сечение. Кровопотеря составила всего 778 миллилитров. Заранее заготовили аутоплазму, чтобы не пользоваться донорскими компонентами крови», — рассказал заведующий акушерским отделением патологии беременности Видновского перинатального центра Ильяс Куликов.

По его словам, женщина родила здорового мальчика, оба они чувствуют себя удовлетворительно. Напомним, что жительницы Московской области могут узнать о системе родовспоможения в регионе на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье».

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