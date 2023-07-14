Врачи в Видном спасли мужчину, у которого случился разрыв пищевода после переедания

В Видновскую больницу поступил 40-летний мужчина, который жаловался на загрудинную боль и рвоту, сообщили в областном Минздраве. Врачи выявили у него спонтанный разрыв пищевода, он также сопровождался развитием воспаления клетчатки средостения и эмпиемы — нагноения плевральный полости. Причиной стало переедание, которое грозило пациенту летальным исходом.

«Первым этапом мы удалили пораженную часть пищевода. Затем установили дренажи в плевральной полости для устранения последствий нагноения. Несколько месяцев пациент будет питаться через гастростому. Операция прошла успешно и заняла восемь часов», — рассказал заместитель главврача по медицинской части Константин Хадиков.

В министерстве уточнили, что мужчину уже выписали на амбулаторное лечение. Вскоре пациенту проведут реконструктивную операцию, чтобы создать искусственный пищевод, который будет формироваться из части кишечника или желудка. В будущем он сможет питаться самостоятельно.