Врачи в Видном спасли ребенка с весом при рождении меньше килограмма

Специалисты перинатального центра в Видном спасли ребенка, вес которого при рождении составил менее одного килограмма. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила жительница Домодедово. Женщина была на 29 неделе беременности, когда у нее начала отслаиваться плацента. Пациентке экстренно сделали кесарево сечение. Вес родившегося мальчика составил 990 граммов, а рост — 38 сантиметров.

Около трех недель ребенок провел в реанимации новорожденных. Когда состояние младенца стабилизировалось, его перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. В возрасте двух месяцев мальчика прооперировали в связи с развитием ретинопатии недоношенных.

Сейчас малышу два с половиной месяца. Он уже может самостоятельно дышать и с аппетитом ест.

На момент выписки вес ребенка составил 2,6 килограмма, а рост — 46 сантиметров. До трех лет он будет посещать регулярные плановые приемы.