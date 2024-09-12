Врачи в Видном удалили девушке 5-килограммовую опухоль

Специалисты хирургического отделения Видновской больницы удалили девушке крупную опухоль, которая занимала всю брюшную полость. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила жительница в возрасте 20 лет. Пациентка жаловалась на боли, слабость, увеличение живота в размерах. В ходе обследования у девушки обнаружили опухоль массой около пяти килограммов.

По словам врачей больницы, была выявлена доброкачественная муцинозная цистаденома. Такие опухоли набирают большой объем за счет гелеобразного содержимого.

Новообразование удалили за четыре часа. В результате была восстановлена работа внутренних органов. Пациентку уже выписали.