Врачи в Воскресенске вернули зрение пенсионерке, которая не видела с самого детства

Специалисты Воскресенской больницы вернули зрение пожилой женщине, которая не видела с самого детства. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение обратилась жительница в возрасте 76 лет, которая жаловалась на ухудшение зрения и боль в глазах. Обследование выявило у пациентки гиперметропию и астигматизм.

Гиперметропия — это патология, при которой тяжело видеть вблизи и вдаль. При астигматизме из-за формы роговицы изображение искажается.

Выяснилось, что женщина с самого детства практически не видела левым глазом. С возрастом ситуация усугубилась.

Пациентку прооперировали. Ей имплантировали искусственный хрусталик, специально изготовленный для нее с учетом высокой дальнозоркости и астигматизма.

Операция прошла успешно — всего за десять минут. В планах — проведение операции на втором глазу.