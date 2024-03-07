Врачи в Жуковском спасли пациента, упавшего с пятиметровой высоты во время ремонта

В отделение реанимации и интенсивной терапии Жуковской больницы поступил 42-летний пациент, который во время ремонтных работ не удержался на крыше дома и упал с пятиметровой высоты. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Врачи провели обследование и выявили у него комбинированный мелкооскольчатый перелом черепно-челюстно-лицевого скелета. Кроме того, у него диагностировали гематому лобной области справа и перелом скулы. Было принято решение провести мужчине трепанацию черепа, в ходе которой хирурги удалили гематомы и стенки лобных пазух.

«Через несколько дней пациенту было произведено второе оперативное вмешательство, во время которого мужчине сопоставили отломки костей и скрепили их специальными конструкциями, а также зафиксировали правую плечевую кость пластиной и винтами», — сообщил заместитель главного врача по хирургии Александр Архаров.

После проведенной операции пациент чувствовал себя хорошо, уточнили в ведомстве. Его уже выписали на амбулаторное лечение.

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